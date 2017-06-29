Популярность блокировщиков рекламы перестала расти

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Блокировщики рекламы – настоящая головная боль издателей и рекламодателей М. Стулов / Ведомости

Число пользователей сервисов, которые блокируют показы рекламы в интернете, перестало расти, следует из «Digital News Report 2017», составленного Reuters Institute. Блокировать рекламу в сети продолжают около четверти всех пользователей (24%). Все последние годы аудитория блокировщиков активно росла, а за последний год она осталась на прежнем уровне, отмечают аналитики.

Блокировка от Google Недавно Google объявил, что будет встраивать сервис блокировки нежелательной рекламы в свой браузер Chrome (самый популярный в мире). Блокировка может быть включена по умолчанию, но она будет фильтровать не все рекламные объявления, а только те, которые ухудшают пользовательский опыт. Неприемлемыми для показа в Chrome являются всплывающие рекламные объявления (pop-up), автоматически запускающаяся видеореклама со звуком и таймером обратного отсчета. Внедряя свой рекламный фильтр, Google надеется противодействовать росту популярности сторонних блокировщиков рекламы, которые блокируют в том числе собственную рекламу Google.

Самый высокий уровень использования блокировщиков в Греции (36%) и Польше (32%), самый низкий – в Японии (13%) и Южной Корее (12%). Несмотря на опасения рекламной индустрии и издателей люди блокируют рекламу в основном на настольных компьютерах.

На мобильных устройствах блокировщики пока не получили серьезного распространения – там их использует всего 7% пользователей в странах, исследованных Reuters Institute. Это 36 стран, включая США, Великобританию, Японию, Турцию, страны Западной и Восточной Европы (России в этом списке нет).

Однако угроза рекламной индустрии и издателям остается, говорится в отчете: многие из опрошенных Reuters Institute просто не знали о таких сервисах, а узнав, очень заинтересовались ими. При этом выросла доля тех, кто согласился временно отключать блокировку рекламы ради конкретных новостных сайтов – до 43%. Издатели по-разному пытаются бороться с блокировщиками: они либо предлагают пользователям подписаться на контент и за это обещают им отключить рекламу на сайтах, либо полностью закрывают доступ к контенту для тех, у кого включены системы блокирования рекламы.

Жесткий подход работает лучше всего, констатируют аналитики Reuters Institute: 58% опрошенных сообщили, что отключили блокировку, потому что иначе не могли получить доступ к контенту. 26% сообщили, что согласились отключить блокировку, так как поняли, что сайтам необходимо продавать рекламу, чтобы выжить.

Блокировщики рекламы – настоящая головная боль издателей и рекламодателей. Многие из них пытаются бороться с блокировщиками методом увещевания: они сообщают пользователям, что сайту необходимы деньги на развитие, и просят их отключить эти сервисы. Другие закрывают доступ к контенту или идут на различные ухищрения: например, «Первый канал» пользователям с блокировщиками снижает скорость показа видеороликов.

По подсчетам Adobe Digital Insights, по итогам 2016 г. число настольных компьютеров, использующих блокировщики рекламы, составило 220 млн. По данным аналитика KPCB Мэри Микер, число пользователей блокировщиков на мобильных устройствах растет: в конце прошлого года их насчитывалось почти 400 млн человек. Самый высокий уровень использования адблоков – в Индонезии: 58% пользователей смартфонов ставят такой софт, в Индии их 28%. В России один из самых низких уровней проникновения этих сервисов – 6% на настольных ПК и 3% на смартфонах.