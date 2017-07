Венчурный инвестор Дэйв МакКлюр вышел из соучредителей 500 Startups David Paul Morris/Bloomberg

Основатель венчурного фонда и акселератора 500 Startups Дэйв МакКлюр (Dave McClure), ранее уволившийся с должности генерального директора компании, теперь перестал быть ее соучредителем. Об этом сообщает Axios со ссылкой на нескольких партнеров компании. Нынешний гендиректор 500 Startups Кристин Цай разослала сообщение об этом по электронной почте.

В электронном письме, которое стало доступно Axios, сообщалось, что МакКлюр обвиняется в «неприемлемом» поведении и у компании нет уверенности, что в будущем подобных заявлений не последует. МакКлюр подал в отставку добровольно.

Публичное обвинение против МакКлюра появилось в The New York Times в прошлую пятницу. Издание подготовило статью о женщинах-предпринимателях, которые подвергались харрасменту со стороны потенциальных соучредителей мужского пола.

В частности, в статье рассказывается об основательнице фитнес-стартапа Proday Саре Кунст, которая в 2014 г. обсуждала возможную сделку с 500 Startups и вела переговоры непосредственно с Дэйвом МакКлюром. По ее словам, основатель акселератора отправил ей сообщение в Facebook с недвусмысленным предложением. После этого предложения Кунст решила отказаться от дальнейшего сотрудничества с компанией.

После публикации статьи The New York Times МакКлюр написал пост c заголовком: «Я придурок. И я извиняюсь». В нем он также заявляет, что несмотря на происшедшей инцидент между ним и Сарой дальнейшие переговоры о сотрудничестве Кунст с компанией были переданы Кристин Цай, после которых уже она и остальная команда 500 Startups приняли решение не заключать партнерские отношения.

Это уже не первая отставка в технологической отрасли, на которую могли оказать влияние обвинения в харрасменте. В середине июня сооснователь и генеральный директор Uber Трэвис Каланик подал в отставку. Сам он объяснял своё решение желанием пересмотреть отношение к последним событиям, включая скандалы вокруг Uber и недавнюю смерть его матери. В начале 2017 г. сотрудница Каланика также обвиняла его в попытках домогательства.