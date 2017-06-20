Потребители превращают шопинг в политическое заявление

Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: На шопинг с манифестом

Доверие общества к его основным институтам упало до самого низкого уровня со времен финансового кризиса 2008 г. Zuma / TASS

Пятьдесят семь процентов потребителей по всему миру выбирают, покупать или игнорировать товары, исходя из социальных и политических взглядов, ассоциированных с брендами. К такому выводу пришли аналитики Edelman в исследовании отношения мировых потребителей к брендам.