Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4345 от 20.06.2017 под заголовком: На шопинг с манифестом

Потребители превращают шопинг в политическое заявление

57% потребителей в мире руководствуются политикой при покупках

Пятьдесят семь процентов потребителей по всему миру выбирают, покупать или игнорировать товары, исходя из социальных и политических взглядов, ассоциированных с брендами. К такому выводу пришли аналитики Edelman в исследовании отношения мировых потребителей к брендам.

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