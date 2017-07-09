Издательские дома объединились для продажи рекламы в интернете

Прежде издательские дома в России никогда не объединялись для продажи рекламы в печатных версиях или в интернете З. Милявская / Ведомости

Пять российских издательских домов объединились для продажи рекламы в интернете. Компании создали «Рекламный альянс издателей» (РАИ) на базе Гильдии издателей периодической печати, рассказал «Ведомостям» представитель альянса. РАИ будет продавать нераспроданный трафик издательств в интернете по модели.

В альянсе будут участвовать пять издательских домов: «Аргументы и факты», Burda, «Вечерняя Москва», «Российская газета» и «Собеседник», они будут продавать рекламу на восьми сайтах, в том числе на сайтах Aif.ru, Burdastyle.ru, Lisa.ru, RBTH.ru, Rg.ru, Verena.ru, vm.ru, sobesednik.ru, рассказала «Ведомостям» коммерческий директор РАМ Мария Новикова. Прибыль новой компании будет распределяться между участниками альянса пропорционально рекламному трафику, реализованному в рамках проекта на каждой из площадок. Сейчас альянс ведет переговоры с издательствами, в том числе Independent Media (более 10 онлайн-ресурсов) и «Комсомольская правда» (три интернет-площадки). Представители издательского дома Burda и «АиФ» подтвердили «Ведомостям», что компании будут участниками альянса. Представитель «Комсомольской правды» подтвердил, что компания ведет переговоры с альянсом.

Прежде издательские дома в России никогда не объединялись для продажи рекламы в печатных версиях или в интернете. В отличие от телеканалов, рекламу для которых продает «Национальный рекламный альянс». На протяжении многих последних лет рекламные доходы печатных СМИ падают: в 2016 г. рекламодатели потратили на продвижение в печатных издательствах в России 16,7 млрд руб., это на 16% меньше, чем в 2015 г., подсчитывала Ассоциация коммуникационных агентств России. Также падают доходы СМИ от тиража и подписки, эти потери издателям удается частично компенсировать за счет повышения стоимости экземпляра, рассказал «Ведомостям» генеральный директор издательства «Аргументы и факты» Руслан Новиков.

Доля выручки от продажи рекламы в интернете в совокупной выручке издательств постепенно растет, говорит Новиков. У издательства «Аргументы и факты» рекламные доходы от продажи рекламы на сайте составляет от 15 до 20%, и эта доля растет с каждым годом. Участие в альянсе позволит издательствам решить проблему нераспределенного трафика, говорит он. По его данным, издательствам не удается продать от 30 до 40% трафика. По данным альянса, этот показатель у издательств может составлять от 30 до 80%.

Как правило, нераспроданный трафик издательства продают по очень низкой цене либо не продают его вовсе, говорит Новиков. Участие в альянсе позволит компании продавать этот трафик по более высоким ценам, а в долгосрочной перспективе альянс может зарабатывать «миллиарды рублей», оценивает он.

Аудитория в рунете членов альянса составляет более 20 млн человек, говорится в сообщении РАИ со ссылкой на данные Mediascope (бывший TNS) и данные самих компаний. Не все издательства альянса подключены к счетчикам Mediascope, поэтому в дальнейшем альянс будет уточнять данные по аудитории, говорит Новикова. Проверить эти данные у Mediascope в выходные не удалось. По данным IAB Russia, в прошлом году объем рынка программируемых закупок рекламы (programmatic buying) составил 5,45 млрд руб., из которых на прямые сделки пришлось около 600 млн и 300 млн - на сегмент мобильной рекламы. Альянс ставит перед собой задачу в течение следующего года занять 20% сегмента прямых сделок, сказала «Ведомостям» генеральный директор «Рекламного альянса издателей» Елена Шитикова. «Перед рекламодателем, покупающим рекламу в интернете, сегодня стоят три основных проблемы: защита бренда от размещения на нежелательных сайтах или в нежелательном контенте, обеспечение заметности своего рекламного сообщения и противодействие закупкам мошеннического трафика», – сказала она.