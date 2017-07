Samsung переработает Galaxy Note 7 в 157 тонн драгоценных металлов

Золото, серебро, кобальт и медь будут извлечены в процессе переработки Андрей Гордеев / Ведомости

Samsung Electronics получит 157 т драгоценных металлов от переработки Galaxy Note 7, пишет TechCrunch со ссылкой на корейский сайт компании. В сообщении компания указывает, что из смартфонов извлекут OLED-дисплеи, чипы памяти и модули камеры для повторного использования при ремонте. Золото, серебро, кобальт и медь будут извлечены в процессе переработки. От их продажи корпорация планирует вернуть себе часть денег, которые она потеряла после отзыва устройства.

Смартфоны самовоспламенялись и взрывались из-за дефекта аккумулятора. Компания успела продать 2,5 млн таких смартфонов. В телефоне были бракованные батареи поставщиков Samsung SDI Co Ltd. и гонконгской Amperex Technology Ltd. (ATL). Отзыв Note 7 с учетом упущенных продаж обошелся компании примерно в $5,4 млрд, признавала она.

В марте этого года корпорация объявила, что даст Galaxy Note 7 второй шанс – некоторые телефоны будут отремонтированы.

Восстановленный смартфон поступил в продажу в Южной Корее 7 июля под названием Galaxy Note Fan Edition. На рынок Европы и США поставлять восстановленные модели компания пока не планирует. В новой модели установлена батарея сниженной емкости – 3200 мАч (вместо прежних 3500 мАч). Во избежание подмены восстановленной модели на новую компания незначительно изменила и внешний вид флагмана: в модификации Note FE отсутствует логотип Samsung над экраном, а на задней крышке устройства должна быть надпись «Fan Edition». В Корее смартфон стоит приблизительно $617, что на $265 дешевле Galaxy Note 7 на старте продаж.

Небольшой спрос на «фанатскую» версию Galaxy Note 7 есть и в России. Согласно открытым данным статистики ключевых слов на Яндексе, запрос «Galaxy Note Fan Edition купить» вводили 450 раз на момент вторника. Приобрести его можно, в частности, в Ebay. «Фанатская» версия там обойдется в $793, приблизительно 47 110 руб.

После провала компания достаточно быстро восстановила позиции на российском рынке: предзаказ на новый флагман Samsung Galaxy S8 оказался больше, чем на предыдущую модель.