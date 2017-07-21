Qualcomm лишилась 40% прибыли из-за конфликта с Apple

Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Прибыль ушла вместе с Apple

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Qualcomm предупреждала, что судебный процесс с Apple значительно повлияет на их доходы Emilio Morenatti / AP

Qualcomm объявила, что ее прибыль за последний квартал упала на 40% до $865 млн (речь о III финансовом квартале 2017 г.). Выручка компании снизилась на 11% до $5,37 млрд. Компания сообщает об успешных продажах чипов для смартфонов и другой продукции, но выручка подразделения, получающего деньги за патенты, сократилась на 42% до $1,17 млрд.