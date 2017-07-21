Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Прибыль ушла вместе с Apple
Qualcomm лишилась 40% прибыли из-за конфликта с Apple
Но компания не отказывается от покупки конкурента – NXP Semiconductors
- Тэд Гринвальд
- / The Wall Street Journal
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Qualcomm предупреждала, что судебный процесс с Apple значительно повлияет на их доходы
Emilio Morenatti / AP
Qualcomm объявила, что ее прибыль за последний квартал упала на 40% до $865 млн (речь о III финансовом квартале 2017 г.). Выручка компании снизилась на 11% до $5,37 млрд. Компания сообщает об успешных продажах чипов для смартфонов и другой продукции, но выручка подразделения, получающего деньги за патенты, сократилась на 42% до $1,17 млрд.
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