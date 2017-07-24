Илон Маск заявил о создании магистрали Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном

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Hyperloop – лишь одно из нескольких амбициозных начинаний Маска наряду с производством электромобилей Tesla и аэрокосмической компанией SpaceX twitter.com/SandyMazza

«Только что получил от правительства устное одобрение» на строительство вдоль Восточного побережья США линии Hyperloop, которая будет проходить в тоннеле и позволит пассажирам добираться из Нью-Йорка до Вашингтона за 29 минут, написал Маск в Twitter. Действующий железнодорожный экспресс Acela Express компании Amtrak преодолевает путь между этими городами чуть менее чем за три часа.