Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4369 от 24.07.2017 под заголовком: Hyperloop согласован

Илон Маск заявил о создании магистрали Hyperloop между Нью-Йорком и Вашингтоном

По словам предпринимателя, он получил устное одобрение проекта

«Только что получил от правительства устное одобрение» на строительство вдоль Восточного побережья США линии Hyperloop, которая будет проходить в тоннеле и позволит пассажирам добираться из Нью-Йорка до Вашингтона за 29 минут, написал Маск в Twitter. Действующий железнодорожный экспресс Acela Express компании Amtrak преодолевает путь между этими городами чуть менее чем за три часа.

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