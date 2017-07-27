Американская комиссия по ценным бумагам приравняла размещение токенов к традиционному IPO

Это может привести к сокращению рынка инвестиций в криптовалюте

Статья опубликована в № 4372 от 27.07.2017 под заголовком: ICO по закону

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SEC справедливо отметила, что независимо от того, назвали ли предприниматели размещение ценных бумаг ICO или IPO, к ним применяются одинаковые требования Andrew Harnik / AP

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предупредила участников рынка: законы США, регулирующие операции с ценными бумагами, будут применяться ко всем, кто выставляет на продажу и продает ценные бумаги, вне зависимости от того, покупаются ли эти ценные бумаги за доллары США или криптовалюту, и вне зависимости от того, распространяются они в традиционной форме или через технологию распределенного реестра.