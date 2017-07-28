ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: Samsung взял золото

Samsung Electronics стала самой прибыльной технологической компанией в мире

Она также лишила Intel звания крупнейшего производителя чипов

Прошедший год омрачился для Samsung арестом главы компании Ли Джэёна и массовым отзывом из продаж флагманской модели смартфона Note 7 (отзыв обошелся компании более чем в $5 млрд). Однако сейчас эти неприятности уже не смущают инвесторов.

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