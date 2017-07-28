Samsung Electronics стала самой прибыльной технологической компанией в мире

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Успешные продажи чипов и дисплеев помогли Samsung получить рекордную прибыль во II квартале Максим Стулов / Ведомости

Прошедший год омрачился для Samsung арестом главы компании Ли Джэёна и массовым отзывом из продаж флагманской модели смартфона Note 7 (отзыв обошелся компании более чем в $5 млрд). Однако сейчас эти неприятности уже не смущают инвесторов.