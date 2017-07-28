Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: ВТБ пришел на киносъемки
Киностудией для съемок Comedy Club теперь владеет ВТБ
Константин Эрнст и Федор Бондарчук продали доли в «Главкино»
- Екатерина Брызгалова
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По данным источника РБК в банке, киностудия перешла к банку в рамках конвертации кредитных обязательств
Артем Геодакян / ТАСС
У одной из крупнейших киностудий России – «Главкино» сменились акционеры: теперь компания принадлежит банку ВТБ. Киностудия была продана фирме «ВТБ проект» в рамках госзакупки у единственного поставщика, свидетельствуют данные сайта госзакупок. В начале июля доли в компании продали инвестор Виталий Головачев – 50%, благотворительный детский фонд «Виктория» – 16,7%, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст –16,7%, режиссер Федор Бондарчук – 11,7% и кинопродюсер Илья Бачурин – 5%. По данным документов госзакупок, ВТБ получил киностудию за 500 000 руб., а каждый из акционеров – по 100 000 руб. за свою долю в компании.
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