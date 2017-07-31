Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4374 от 31.07.2017 под заголовком: Миллиарды из космоса

SpaceX Илона Маска в ходе очередного раунда инвестиций была оценена в $21 млрд

Это делает ее одной из самых дорогих частных компаний в мире

Об очередном раунде финансирования в SpaceX сообщила в четверг The New York Times. Фирма Equidate, специализирующаяся на торговле акциями частных компаний, оценила новую стоимость SpaceX на основе имеющихся у нее документов о сделке.

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