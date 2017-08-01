Интернет и digital
Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Apple за стеной

Apple оставила китайцев без анонимайзеров

Компания удалила из китайского AppStore приложения для обхода интернет-блокировок

Apple изъяла из своего магазина приложений для китайского рынка программы, позволяющие обходить «Великую китайскую стену» – сетевой брандмауэр, установленный по указанию властей КНР. Из китайского магазина AppStore были удалены приложения-анонимайзеры и VPN (частные виртуальные сети). Для пользователей других стран они остаются доступными. Из-за серьезных ограничений на распространение контента внутри Китая многие западные интернет-ресурсы, включая социальные сети и поисковики, недоступны в этой стране при использовании обычных браузеров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике