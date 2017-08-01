Apple оставила китайцев без анонимайзеров

Статья опубликована в № 4375 от 01.08.2017 под заголовком: Apple за стеной

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Из-за серьезных ограничений на распространение контента внутри Китая многие западные интернет-ресурсы, включая социальные сети и поисковики, недоступны в этой стране при использовании обычных браузеров ALEX HOFFORD / EPA / VOSTOCK Photo

Apple изъяла из своего магазина приложений для китайского рынка программы, позволяющие обходить «Великую китайскую стену» – сетевой брандмауэр, установленный по указанию властей КНР. Из китайского магазина AppStore были удалены приложения-анонимайзеры и VPN (частные виртуальные сети). Для пользователей других стран они остаются доступными. Из-за серьезных ограничений на распространение контента внутри Китая многие западные интернет-ресурсы, включая социальные сети и поисковики, недоступны в этой стране при использовании обычных браузеров.