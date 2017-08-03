Персональные технологии
Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: На пути к триллиону

Apple может стать первой компанией в мире, капитализация которой достигнет $1 трлн

Корпорация готовится к выходу нового iPhone и создает новые продукты

Apple провела конференцию, посвященную финансовым результатам за III финансовый квартал. Генеральный директор Apple Тим Кук в своих выступлениях пообещал начать продажи новой модели iPhone уже в следующем квартале. В результате акции компании на дополнительных торгах подорожали на 6%. Apple может стать первой в истории компанией с рыночной капитализацией более $1 трлн, и в связи с этим аналитиков интересуют ответы на три вопроса.

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