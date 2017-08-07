Статья опубликована в № 4379 от 07.08.2017 под заголовком: 18 претендентов на рекламу
Заявки на размещение наружной рекламы в Петербурге подали 18 компаний
Комитет по печати проводит конкурс вопреки предписанию ФАС
- Мария Буравцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
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Договоры на размещение конструкций давно истекли
Евгений Егоров / Ведомости
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ закрыл сбор заявок на конкурс по размещению наружной рекламы. По данным сайта torgi.gov.ru, 18 участников подали 41 заявку на 23 лота (включают 9267 конструкций). Стартовая цена всех лотов – 9,8 млрд руб., срок договора – 10 лет.
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