Компания Essential Products, основанная создателем Android Энди Рубином, привлекла $300 млн

Essential разрабатывает смартфон, который будет конкурировать с продуктами Apple и Samsung

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Tencent растит конкурента Apple Imago / TASS

В консорциуме инвесторов, предоставивших финансирование Essential, – китайский холдинг Tencent и фонд Alexa, а также инвестиционное подразделение Amazon.com. Помимо них в раунде участвовали фонды Access Technology Ventures и Vy Capital, а также австралийский фонд национального благосостояния. Исследователи из Equidate приблизительно оценивают рыночную стоимость Essential в $1 млрд.