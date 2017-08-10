Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Tencent растит конкурента Apple
Компания Essential Products, основанная создателем Android Энди Рубином, привлекла $300 млн
Essential разрабатывает смартфон, который будет конкурировать с продуктами Apple и Samsung
- Рольф Винклер
- / The Wall Street Journal
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Tencent растит конкурента Apple
Imago / TASS
В консорциуме инвесторов, предоставивших финансирование Essential, – китайский холдинг Tencent и фонд Alexa, а также инвестиционное подразделение Amazon.com. Помимо них в раунде участвовали фонды Access Technology Ventures и Vy Capital, а также австралийский фонд национального благосостояния. Исследователи из Equidate приблизительно оценивают рыночную стоимость Essential в $1 млрд.
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