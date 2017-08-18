Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Интернет недобрал рекламодателей
Интернет остался на 2-м месте по рекламным бюджетам
Выдающийся рост во II квартале позволил телевидению остаться лидером
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Во II квартале рынок интернет-рекламы, по официальным данным, опять чуть не догнал телевидение
Евгений Егоров / Ведомости
За первые шесть месяцев 2017 г. рекламодатели потратили на продвижение в российских медиа 190–192 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На оценки именно этой ассоциации опирается отечественная медиаиндустрия.
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