Медиа
Статья опубликована в № 4388 от 18.08.2017 под заголовком: Интернет недобрал рекламодателей

Интернет остался на 2-м месте по рекламным бюджетам

Выдающийся рост во II квартале позволил телевидению остаться лидером

За первые шесть месяцев 2017 г. рекламодатели потратили на продвижение в российских медиа 190–192 млрд руб., что на 14% больше, чем годом ранее, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР). На оценки именно этой ассоциации опирается отечественная медиаиндустрия.

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