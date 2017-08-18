Навальный разрекламировал приложение Life

Число скачиваний LifeCorr выросло в 1,5 раза после того, как оппозиционер получил деньги за ролик о себе

Навальный заметил, что журналисты додумали детали про дорогие рестораны и фуа-гра Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального

Число скачиваний приложения LifeCorr сегодня, 18 августа, выросло на 45% по сравнению со среднесуточным, рассказал «Ведомостям» digital-директор Life Евгений Волков. Он связывает такой рост с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, который опубликовал у себя в блоге ролик о том, как заработал с помощью приложения 10 000 руб. О росте числа скачиваний приложений знает и другой сотрудник Life.

Life называет LifeCorr платформой гражданской журналистики. Пользователи этого приложения загружают видеоролики интересных событий, свидетелями которых они стали, в обмен на вознаграждение. Приложение работает с 2013 г., сначала называлось LifeNews. По словам Волкова, сейчас в среднем в месяц пользователи закачивают в LifeCorr 25 000 видеороликов.

Часто Life сам объявляет, какое именно видео разыскивает - так и произошло в истории с Навальным. В начале августа Life сообщил, что политик уехал на отдых во Францию и пообещал 50 000 руб. вознаграждения тому, кто снимет Навального в отпуске. Затем ролик о том, как политик якобы ходит по дорогим ресторанам в Руане, был опубликован Life.

Но сегодня Навальный объявил, что он сам и его коллеги были теми гражданскими журналистами, что продали ролик Life, а снимала его жена Юля. Навальный заметил, что журналисты додумали детали про дорогие рестораны и фуа-гра. Также он уверяет, что в итоге получил всего 10 000 руб. вместо обещанных 50 000 руб. вознаграждения, которые и потратил на поддержку собственной избирательной кампании.

Волков отказался раскрыть абсолютные цифры скачиваний LifeCorr за сегодня. Но он говорит, что если бы Life заплатил за рекламу приложения, чтобы привлечь такое число новых пользователей, бюджет был бы гораздо больше. «С коммерческой точки зрения получилось очень выгодное мероприятие», - отметил он.