Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: ФАС нашла суперкартель
Суперкомпьютер для Курчатовского института был закуплен по завышенной цене, считает ФАС
В ведомстве подозревают в сговоре поставщиков устройства
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Андрей Астанин указывает, что у компаний есть шанс объяснить, что такие цены – не сговор, а экономическая целесообразность
«Т-платформы»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компании «Т-платформы» и «Аквариус» в сговоре при поставке суперкомпьютеров в Курчатовский институт и возбудила против них дело, говорится в сообщении службы. ФАС возмутило, что по результатам торгов цена суперкомпьютеров снизилась только на 0,5%.
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