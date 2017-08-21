Наукоемкие технологии
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: ФАС нашла суперкартель

Суперкомпьютер для Курчатовского института был закуплен по завышенной цене, считает ФАС

В ведомстве подозревают в сговоре поставщиков устройства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила компании «Т-платформы» и «Аквариус» в сговоре при поставке суперкомпьютеров в Курчатовский институт и возбудила против них дело, говорится в сообщении службы. ФАС возмутило, что по результатам торгов цена суперкомпьютеров снизилась только на 0,5%.

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