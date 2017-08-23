Никита Михалков вышел из попечительского совета Фонда кино

Максим Стулов / Ведомости

Режиссер Никита Михалков заявил на заседании коллегии Минкультуры, что выходит из попечительского совета Фонда кино, поскольку его руководство ведет себя совершено безответственно: «Новый состав совета - это Византия. Тимакова, безусловно, разбирается в кинопроизводстве. Но у нее совершенно противоположные взгляды от моих».

«Допросили - отпустили» «Если его [режиссера Серебренникова] пытаются заключить из-за его точки зрения или творческих планов и мыслей, то это безумие и это ужасно. Если говорить о том, что украдены деньги, то надо доказать, что они украдены, и все. Вообще, эта истерика, она такая кукольная. И если человек не виноват - о чем тут можно говорить? Допросили, посмотрели, разобрались, отпустили». (Никита Михалков, «Интерфакс»)

По мнению Михалкова, решения в фонде теперь принимаются через телефонное право, а не так, как должны. В разговоре с журналистами Михалков обвинил Тимакову в «латентной русофобии»: «С ее помощью под прикрытием демократии идут разрушительные процессы». В качестве примера он назвал защиту ею «Ельцин-центра».

Михалков уточнил, что выводы о русофобии Тимаковой делает из личного общения с ней. Как подтверждение «неправильной» позиции Тимаковой по кино он вспомнил проект «Венские каникулы», но что конкретно не так с проектом, рассказывать не стал. «Венские каникулы» - проект компании «Нон-стоп продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова. Эта компания - один из лидеров, которых фонд финансирует в приоритетном порядке. «Венские каникулы» - история о побеге русского, немца и француза из лагеря военнопленных во время Второй мировой войны по сценарию Владимира Высоцкого. Попечительский совет фонда рассмотрел проект в июне, но отложил решение, предложив продюсерам доработать сценарий.

Государственный Фонд кино финансирует массовое коммерческое кино. Финальные решения по выбору фильмов принимает попечительский совет, куда входят чиновники, продюсеры и режиссеры. Несколько месяцев назад состав совета обновился и туда вошла Тимакова.

Тимакова заявила в ответ, что фонд подчиняется правительству России и она, как замруководителя аппарата правительства, представляет в совете интересы правительства, «как бы это кому ни не нравилось». Михалков, по ее словам, не присутствовал на заседаниях нового состава совета. Тимакова не стала комментировать обвинения в русофобии и телефонном праве, сказав лишь, что Михалков преуспел в византийстве гораздо больше. «Мне жаль, что Михалков принял такое решение, у попечительского совета очень открытые процедуры», - добавила она.