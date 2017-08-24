Xiaomi вошла в топ-5 по продажам смартфонов в России

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В российской рознице Xiaomi появилась чуть больше года назад Е. Разумный / Ведомости

В июле 2017 г. Xiaomi заняла 4,4% российского рынка смартфонов в штуках, впервые заняв на нем пятое вместо. Это следует из материалов партнера нескольких производителей. Месяцем ранее Xiaomi была на шестом месте, пятое делили британская Fly и китайская Lenovo (по итогам июля сместились на шестое и седьмое места).

В июле Xiaomi действительно вошла в первую пятерку по продажам смартфонов в России, подтверждает представитель «М.Видео» Валерия Андреева. Такие же данные у директора департамента закупок «Евросети» Алексея Широкова. Из китайских брендов Xiaomi сейчас уступает только Huawei (с суббрендом Honor) и ZTE: из материалов, с которыми ознакомились «Ведомости» следует, что в июле Huawei контролировал 10,4% российского рынка смартфонов. Из них же следует, что Xiaomi занимает четвертое место по продажам смартфонов в России в штуках: на нее приходится также 4,4% выручки от продажи аппаратов. Андреева это подтверждает. По ее словам, доля Xiaomi на российском рынке в денежном и натуральном выражении с начала 2017 г. выросла более чем вдвое. В «М.Видео» Xiaomi по итогам июля в штуках — на третьем месте с долей 10%, добавляет она.