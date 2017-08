«Мегафон» повысил тариф получившему «тысячелетнюю» скидку абоненту

Скидку на услуги связи сроком почти в 1000 лет (до 31 декабря 2999 г.) житель Магадана Дмитрий с ником @DEADokMagadan получил от оператора в середине июля А. Гордеев / Ведомости

Абонент, получивший от «Мегафона» «тысячелетнюю» скидку, получил от оператора предупреждение: с 1 сентября ему придется платить за связь больше, рассказал он «Ведомостям» и предоставил скриншот сообщения от службы поддержки «Мегафона». Дело в том, что его тариф архивный, а для их владельцев меняется стоимость безлимитного интернета в пакете тарифов. Плата повышается на 40%: вместо 5 руб. собеседник «Ведомостей» будет платить за мобильный интернет 7 руб. в сутки.

Скидку на услуги связи сроком почти в 1000 лет (до 31 декабря 2999 г.) житель Магадана Дмитрий с ником @DEADokMagadan получил от оператора в середине июля. Он обратился в абонентскую службу «Мегафона» 15 июня. Поводом стал твит Петра Лидова, на тот момент директора по связям с общественностью «Мегафона»: Лидов назвал участников массовых акций протеста против коррупции 12 июня «малолетними дегенератами».

К архивным тарифам, на которых произошло повышение, «Мегафон» отнес те, которые абоненты подключали в 2015 и 2016 гг. Повышение коснулось абонентов в Приволжском, Уральском, Дальневосточном и Сибирском федеральных округах, следует из материалов оператора. Вместе с тем он увеличивает размер пакета услуг – на сколько, зависит от тарифа и региона. Например, в Свердловской области второй по стоимости тариф оператора подорожал на 28% до 320 руб., пакет голосовой связи увеличился с 350 до 500 минут (+43%). Как в среднем изменились параметры тарифов, представители «Мегафона» не раскрывают. Ранее стало известно, что «Мегафон» повысил цены для абонентов ряда архивных тарифов в Центральном регионе. Например, абонентская плата на втором по стоимости пакетном тарифе в Нижнем Новгороде увеличится на 10% до 549 руб., а трафик вырастет с 8 до 9 Гб (12,5%).

Прежде операторы, как правило, не повышали цены на архивных тарифах, отмечал гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, но рынок мобильной связи стагнирует уже два года, расходы операторов растут и без удорожания не обойтись. Операторы имеют право корректировать тарифы и опции, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, но абонентам это не нравится. Потребление трафика каждый год растет, но у абонентов, повышая им тариф, не спрашивают, нужно ли им больше трафика, удивлен Кусков.

Ниже ноля В IV квартале 2016 г. и I квартале 2017 г. «Мегафон» был единственным из большой тройки, чья выручка от мобильных услуг сокращалась: в январе – марте – на 2,7% год к году, а у МТС и «Вымпелкома» чуть подросла – на 0,8 и 1%.

Такое повышение тарифов в русле новой стратегии «Мегафона» – предоставлять абонентам больше услуг за большее количество денег (more for more), обращает внимание аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин: это побуждает абонентов переходить на тарифы новой линейки, позволяя оператору увеличить доходы от тех, кто остается на старых тарифных планах.

Аналогичные изменения провел «Вымпелком», с 12 июля повысив цены на связь пользователям архивных тарифов. Для московских абонентов плата тогда выросла на 10–40%. «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2) в мае также повысил два архивных тарифа в Москве – на 50 и 16%. Других повышений оператор не планирует, сообщила в пятницу представитель оператора Ольга Галушина. Представитель МТС отказался от комментариев.

Подорожание архивных тарифов дает возможность для роста рынка мобильной связи, пишет в отчете аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. В целом изменения в архиве тарифов до сих пор действительно не были распространены в России, однако, поскольку повышение цен компенсируется ростом трафика, этот шаг может себя оправдать.

Представитель «Мегафона» Юлия Дорохина не комментировала факт предоставления скидки конкретному абоненту и не стала делать это сейчас. Изменение архивных тарифов компания также оставила без комментариев. Дорохина говорила, что оператор использует разные инструменты, чтобы удержать абонентов, – скидки, дополнительные минуты и трафик и прочие услуги.