«Мегафону» придется сменить почти все тарифы для отмены внутрисетевого роуминга

Для введения единых тарифов во внутрисетевом роуминге «Мегафону» потребуется изменить почти все тарифы – около 3000 по всей стране, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Там уточнили, что «Мегафон» получил уведомление Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) по внутрисетевому роумингу, но чтобы исполнить требования ведомства, «необходимо время и значительные ИТ-ресурсы».

Ранее ФАС продлила до 15 декабря срок, в течение которого четырем основным операторам мобильной связи в России нужно изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках».