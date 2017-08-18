Телекоммуникации

«Мегафон» расхотел судиться с ФАС из-за роуминга

Оператор передумал обжаловать требование службы по изменению тарифов на роуминг

«Мегафон» отозвал исковое заявление к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по внутрисетевому роумингу. Определение суда о возвращении искового заявления опубликовано в материалах суда. Представитель оператора отказался от комментариев.

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