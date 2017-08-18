«Мегафон» расхотел судиться с ФАС из-за роуминга
Оператор передумал обжаловать требование службы по изменению тарифов на роуминг
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«Мегафон» расхотел судиться с ФАС из-за роуминга
Н. Шарапова / Ведомости
«Мегафон» отозвал исковое заявление к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) по внутрисетевому роумингу. Определение суда о возвращении искового заявления опубликовано в материалах суда. Представитель оператора отказался от комментариев.
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