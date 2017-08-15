ФАС готова судиться ради отмены роуминга в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готова судиться с операторами для отмены роуминга в России. Как передал ТАСС, это заявил замруководителя ведомства Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что, по статистике, ФАС выигрывает не менее 85% дел в суде. «Мы готовы посостязаться в любой инстанции», - заявил он. По его словам, в антимонопольном ведомстве считают, что проблема отмены сетевого роуминга и снижение тарифов в национальном роуминге до экономически обоснованных должна быть решена.

18 июля ФАС дала две недели МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и «Т2 РТК холдингу» (бренд Tele2) на изменение тарифных планов и отмену внутрисетевой роуминг. «Цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически необоснованна», – говорилось в сообщении ФАС. До 7–10 августа операторы должны были отчитаться о выполнении предписания ФАС, но к 14 августа только один из операторов направил службе мотивированное ходатайство о продлении сроков, говорил ранее Голомолзин.

14 августа «Мегафон» заявил, что намерен оспорить в суде требование об отмене внутрисетевого роуминга.

15 августа Голомолзин сказал журналистам, что у ФАС нет данных о подаче такого иска в суд.

«Предупреждение никто из операторов не исполнил. Трое будут обжаловать, а один попросил передвинуть сроки на год. Но это не совсем согласие отменить роуминг», - сообщил «Коммерсанту» источник на рынке сотовой связи. По словам источника среди сотовых операторов, перенести реформу на год предложила МТС, также отсрочку просила и «Теле2». Источник газеты в ФАС сообщил, что в ведомстве обсуждается возможность отсрочки для оператора, мотивировавшего отказ от исполнения предупреждения, лишь на две недели.

Представитель МТС Дмитрий Солодовников сообщил, что компания находится «в диалоге с ФАС».