ФАС возбудит дела против трех операторов «большой четверки»

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, как операторы «большой четверки» исполнили требование службы отменить внутрисетевой роуминг. По словам замруководителя ФАС Анатолия Голомолзина, один из операторов согласился отменить роуминг, однако попросил ведомство продлить отведенный на это срок. Он не уточнил название этого оператора связи.

«Еще один оператор направил ходатайство о разъяснении предупреждения и продлении сроков без достаточных мотивированных обоснований, в связи с чем 4 августа ему было отказано в продлении сроков с указанием на возможность повторно вернуться к рассмотрению мотивированного ходатайства. Повторного обращения не было», – приводятся его слова в сообщении ФАС.

Два других оператора «большой четверки» «заявили лишь ходатайства об ознакомлении с отчетами о состоянии конкуренции на рынке» и других действий не предпринимали.

«В отношении остальных трех операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю будет рассмотрен вопрос о возбуждении дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства», – подчеркнул Голомолзин.

В августе ФАС возбудила дела против «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Т2 мобайла» за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге». Операторы должны были устранить внутрисетевой роуминг до 13 августа.