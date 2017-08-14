«Мегафон» подаст иск к ФАС из-за требования отменить роуминг

«Мегафон» намерен подать исковое заявление в суд против Федеральной антимонопольной службы (ФАС) из-за требования ведомства отменить внутрисетевой роуминг, сообщили «Интерфаксу» в компании.

По мнению компании, исполнить предупреждение ФАС невозможно. «Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд», – сообщили в «Мегафоне».

Ранее в августе ФАС возбудила дела против большой четверки операторов связи за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге».

Все четыре дела (против «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Т2 мобайла») возбуждены 3 августа по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. «Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России», – отмечало ведомство.

Операторы должны были устранить наценку до 13 августа.

Как сообщили в понедельник источники РБК, операторы отправили в ФАС письма, в которых просят ведомство разъяснить суть предписания.