Операторы большой четверки не выполнили предписание ФАС о роуминге

Операторы большой четверки – МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн») и «Т2 Мобайл» («дочка» «Т2 РТК холдинга», работающего под брендом Tele2) – не отчитались в установленный срок о выполнении предписания ФАС об отмене для абонентов наценки на услуги связи во внутрисетевом роуминге.

Они должны были устранить наценку до 13 августа. По информации двух источников РБК, операторы отправили в ФАС письма, в которых просят ведомство разъяснить суть предписания. По словам одного из собеседников РБК, операторам не ясно, какой тариф необходимо применять к абоненту во внутрисетевом роуминге – тот, который действует в его домашнем регионе, или тот, что действует в регионе, где абонент оказался в роуминге.

Операторы также просят разъяснить, по каким тарифам на местную и междугородную связь абоненты будут звонить в домашний регион, по каким – внутри региона пребывания.