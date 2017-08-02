Статья опубликована в № 4376 от 02.08.2017 под заголовком: Абоненты боятся роуминга
Абоненты российских операторов боятся звонить и слать сообщения в поездках за границу
Они предпочитают пользоваться WiFi, чтобы экономить
- Кирилл Седов
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78% респондентов объясняют свой отказ от звонков в роуминге желанием сэкономить
Scott Heppell / AP
Чаще всего в поездках за границу российские пользователи выходят в интернет через WiFi: им пользуется 91% путешествующих россиян. Мобильным интернетом на домашних сим-картах пользуется только 28% выезжающих абонентов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенном по заказу «Мегафона» (с результатами ознакомились «Ведомости»). ВЦИОМ опросил 1500 человек, бывающих за границей не реже чем раз в три года и живущих в городах с численностью не менее 500 000 жителей.
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