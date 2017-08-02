Абоненты российских операторов боятся звонить и слать сообщения в поездках за границу

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













78% респондентов объясняют свой отказ от звонков в роуминге желанием сэкономить Scott Heppell / AP

Чаще всего в поездках за границу российские пользователи выходят в интернет через WiFi: им пользуется 91% путешествующих россиян. Мобильным интернетом на домашних сим-картах пользуется только 28% выезжающих абонентов. Об этом говорится в исследовании Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенном по заказу «Мегафона» (с результатами ознакомились «Ведомости»). ВЦИОМ опросил 1500 человек, бывающих за границей не реже чем раз в три года и живущих в городах с численностью не менее 500 000 жителей.