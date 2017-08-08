ФАС возбудила дела против операторов за национальный роуминг Е. Ширинкина / для Ведомостей

ФАС возбудила дела против большой четверки операторов связи за «установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге», сообщила сегодня антимонопольная служба.

Все четыре дела (против «Вымпелкома», МТС, «Мегафона» и «Т2 мобайла» ) возбуждены 3 августа по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. «Признаки нарушения выразились в установлении, поддержании монопольно высоких цен (тарифов) на услуги связи в национальном роуминге и при заключении национальных межоператорских роуминговых соглашений на территории России», – пишет ведомство.

ФАС оценила обоснованность и абонентских тарифов в национальном роуминге, и межоператорских роуминговых ставок. Служба установила, что «базовые тарифы и тарифы с применением опций, а также применяемые межоператорские роуминговые ставки существенно превышают сумму необходимых для производства и реализации такого товара расходов и прибыли». Заседание комиссии ФАС по рассмотрению дел в отношении «Вымпелкома» и «Мегафона» назначены на 26 сентября, дело МТС рассмотрят 28 сентября, дело «Т2 мобайла» – 29 сентября 2017 г.

О том, что ФАС готовится возбудить дело в отношении большой четверки по вопросу национального роуминга, замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин сообщил 31 июля. «Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении большой четверки, – сообщил тогда Голомолзин. "Окончательное разрешение ситуации может состоять только в создании тарифных условий, когда абоненты будут получать услуги связи в роуминге как дома", – заявил замруководителя антимонопольной службы.

В середине июля ФАС выдала большой четверке предупреждение с требованием изменить тарифные планы в течение 14 дней, исключив необоснованную разницу цен с тарифами домашнего региона.