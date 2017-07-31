ФАС завела дело против большой четверки операторов

Две недели назад ФАС предписала сотовой большой четверке уже к началу августа 2017 г. упразднить тарифы на внутренний роуминг Александра Астахова / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении всей большой четверки российских операторов – ПАО «Вымпелком», ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» и Tele2.

«Операторы связи обязаны были вынести предложения по национальному роумингу, чего сделано не было, поэтому ФАС приняла решение по вопросу национального роуминга возбудить дело в отношении большой четверки, – сообщил "Интерфаксу" замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, ведомство очень скоро сообщит операторам, в какие сроки нужно будет устранить нарушения. «Окончательное решение (о возбуждении дела) было принято на этой неделе», – уточнил замруководителя ФАС.

Сейчас в России действует также отдельный роуминг по Крыму. Голомолзин дал понять, что крымский роуминг тоже необходимо отменить. «Не видим оснований, чтобы какой-то регион страны был каким-либо образом дискриминирован», – заявил Голомолзин.

ФАС ожидает, что операторы исполнят предписание по внутрисетевому роумингу до 10–13 августа, в противном случае ведомство также возбудит дело, сообщил Голомолзин. «Время еще есть, если никакой реакции не будет, то дальше по плану», – сказал чиновник.

«Мы не согласны с предупреждением ФАС по внутрисетевому роумингу. Мы его внимательно изучили, проверили свои тарифы и пришли к выводу, что они экономически обоснованны. Кроме того, технически данное предупреждение невозможно реализовать за 14 дней», - заявил «Ведомостям» представитель Tele2. МТС получила предупреждение ФАС, изучает его, говорит представитель оператора. Представитель «Вымпелкома» отказался от комментариев. Представитель «Мегафона» пока не ответил на вопросы «Ведомостей».

ФАС против роуминга

Две недели назад ФАС предписала сотовой большой четверке уже к началу августа 2017 г. упразднить тарифы на внутренний роуминг. «Цены на услуги связи в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована», – говорилось в сообщении ФАС. Если этого не случится, ФАС обещала начать расследование в отношении операторов, которое может закончиться оборотным штрафом за неисполнение предписаний службы.

Речь шла только о внутрисетевом роуминге – когда абонент пользуется услугами своего же оператора в другом регионе, уточняла начальник управления связи и информационных технологий службы Елена Заева. Операторы смогут обратиться в ФАС с ходатайством о продлении срока отмены внутрисетевого роуминга. Выполнить требование ФАС за две недели невозможно ни технически, ни юридически, говорили операторы.

Возбудить антимонопольное расследование ФАС грозила операторам еще весной. На мартовской встрече регулятора и операторов Голомолзин констатировал, что операторы должны были направить друг другу оферты о снижении тарифов на услуги по взаиморасчету, от которых сильно зависят цены в роуминге для абонентов. Но в итоге никакой информации о подобных переговорах служба не получила.