Почему за отмену роуминга в России заплатят абоненты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС), много раз просившая операторов отказаться от роуминга внутри России, на этой неделе перешла в наступление.

Ведомство дает МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и Tele2 14 дней на то, чтобы изменить тарифы. «Цены на услуги связи в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована», – говорится в сообщении ФАС. Если этого не случится, ФАС начнет расследование в отношении операторов, и закончиться оно может оборотным штрафом за неисполнение предписаний службы. Заняться подготовкой к расследованию ФАС вынуждают «вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России», утверждают в службе.

Многие абоненты наверняка рады такой инициативе. Но радоваться рано. Платить за отмену роуминга будет не ФАС, не операторы. А мы с вами.

За что же тут платить?

Ну вот взять хотя бы межоператорские тарифы. Звонок с мобильного МТС на мобильный номер, скажем, «Билайна» из другого региона не просто проходит по сетям: операторы каждый раз платят друг другу деньги за приземление вызовов. И тарифы на роуминг в каждом конкретном случае учитывают в том числе и этот платеж. Если роуминг отменить, то операторам придется корректировать цены, чтобы покрывать расходы на межоператорские платежи. И коррекция эта коснется не только тарифов тех, кто ездит по стране, а всех абонентов без исключения. То есть за поездки по России отдельных граждан будут доплачивать все.

К росту всех тарифов приведет и банальная необходимость отбить все затраты на строительство и поддержание огромной операторской сети. Ведь большая часть абонентов в роуминге звонит в свой домашний регион, и тогда звонок направляется с местного коммутатора на междугородную сеть, которая представляет собой сложнейшую инфраструктуру. Операторы строили ее много лет, на это ушла уже масса денег – в том числе это связано с огромными расстояниями внутри страны. В роуминговые тарифы заложены и капитальные затраты прошлого, и неизбежные операционные расходы на обслуживание сети в настоящем, утверждают операторы. А если роуминга не станет, то придется переложить их на потребителя.

И наконец, самое интересное. Сейчас в разных регионах связь стоит по-разному: где-то дороже, где-то дешевле. Если же роуминг будет отменен, что мешает умельцам из глубинки привезти в Москву сим-карты, скажем, из Рязани с рязанскими тарифами – на порядок ниже, чем в столице? Операторы, конечно, такого не допустят. Самым простым в этой ситуации для них будет приведение всех тарифов во всех регионах к единому знаменателю. Таким образом, там, где было дешевле, станет дороже. А там, где было дороже, скорее всего цена останется прежней.

Так что роуминг-то внутри страны отменить – дело нехитрое. Вопрос в том, хотим ли мы за это платить. И как сделать так, чтобы реформа не сказалась на абонентах?

Возможно, начать стоит с того, чтобы дать операторам и регуляторам чуть больше времени на решение проблемы.