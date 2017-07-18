Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Отменить роуминг за 14 дней

ФАС требует отменить внутрисетевой роуминг за 14 дней

Разница в цене услуг дома и на выезде оправданна, возражают операторы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и «Т2 РТК холдингу» (бренд Tele2) с требованием изменить тарифные планы в течение 14 дней, сообщило ведомство. «Цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована», – говорится в сообщении ФАС.

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