Статья опубликована в № 4365 от 18.07.2017 под заголовком: Отменить роуминг за 14 дней
ФАС требует отменить внутрисетевой роуминг за 14 дней
Разница в цене услуг дома и на выезде оправданна, возражают операторы
- Кирилл Седов
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Расходы на связь в поездках по России должны быть такие же, как дома, считает ФАС
Валерий Волков / Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и «Т2 РТК холдингу» (бренд Tele2) с требованием изменить тарифные планы в течение 14 дней, сообщило ведомство. «Цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически не обоснована», – говорится в сообщении ФАС.
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