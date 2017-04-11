Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4299 от 11.04.2017 под заголовком: Роуминг изгоняют из России

Переговоры ФАС и операторов об отмене роуминга зашли в тупик

Не дождавшись снижения тарифов, служба готовит почву для антимонопольного расследования
Чиновники хотят, чтобы в путешествиях по стране россияне звонили по домашним ценам
Чиновники хотят, чтобы в путешествиях по стране россияне звонили по домашним ценам
Максим Стулов / Ведомости

Работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по отмене роуминга в России переходит в стадию, «предваряющую антимонопольное расследование». Об этом говорится в протоколе совещания в ФАС с операторами и ведомствами 30 марта 2017 г. (с документом ознакомились «Ведомости»). Заняться подготовкой к расследованию службу вынуждает «вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России», следует из протокола.

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