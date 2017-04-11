Переговоры ФАС и операторов об отмене роуминга зашли в тупик

Чиновники хотят, чтобы в путешествиях по стране россияне звонили по домашним ценам
Максим Стулов / Ведомости
Работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по отмене роуминга в России переходит в стадию, «предваряющую антимонопольное расследование». Об этом говорится в протоколе совещания в ФАС с операторами и ведомствами 30 марта 2017 г. (с документом ознакомились «Ведомости»). Заняться подготовкой к расследованию службу вынуждает «вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России», следует из протокола.