Переговоры ФАС и операторов об отмене роуминга зашли в тупик

Работа Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по отмене роуминга в России переходит в стадию, «предваряющую антимонопольное расследование». Об этом говорится в протоколе совещания в ФАС с операторами и ведомствами 30 марта 2017 г. (с документом ознакомились «Ведомости»). Заняться подготовкой к расследованию службу вынуждает «вялотекущий переговорный процесс и отсутствие конкретных решений по снижению тарифов в поездках по России», следует из протокола.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров