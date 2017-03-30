ФАС проведет расследования в отношении операторов из-за цен на роуминг

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антимонопольные расследования в отношении операторов связи по установке цена на роуминг. «В ближайшее время в адрес операторов связи будет направлена детальная информация относительно той работы, которую они ведут по направлению межоператорского взаимодействия и какие меры принимают по дальнейшему снижению тарифов на услуги связи в роуминге. Целевая установка - в роуминге как дома», – рассказал замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, некоторые операторы уже пообещали, что в ближайшие месяцы они снизят тарифы.