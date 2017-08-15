«Мегафон» будет судиться с ФАС ради сохранения внутрисетевого роуминга
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«Мегафон» намерен подать иск в суд к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) в связи с ее требованием отменить внутрисетевой роуминг. Об этом сообщил «Интерфакс» и подтвердил представитель оператора. 18 июля служба выдала предупреждение МТС, «Мегафону», «Вымпелкому» и «Т2 РТК холдингу» (бренд Tele2) с требованием изменить тарифные планы в течение 14 дней. «Цены на услуги связи (звонки внутри региона, за пределы региона, sms, передача данных) в поездках [по России] не должны отличаться от цен в домашнем регионе, такая разница экономически, технологически необоснованна», – говорилось в сообщении ФАС. До 7–10 августа операторы должны были отчитаться о выполнении предписания ФАС, но к 14 августа только один из операторов направил службе мотивированное ходатайство о продлении сроков, сообщили представители ФАС со ссылкой на замруководителя службы Анатолия Голомолзина. В отношении трех операторов, которые не предоставили достаточных доводов, в ближайшую неделю служба может возбудить дело за нарушение антимонопольного законодательства. Кто именно входит в эту тройку компаний, представитель службы не уточнила, сославшись на то, что письма операторов относятся к документам, содержащим сведения конфиденциального характера.
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