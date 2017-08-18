«Мегафон» просит дать ему время на изменение тарифов в роуминге
Компания готова отказаться от иска к ФАС
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
«Мегафон» готов отказаться от иска к ФАС
Е. Ширинкина для Ведомостей
«Мегафон» направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу: компания просит увеличить срок исполнения предписания по внутресетевому роумингу, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из операторов, и подтвердил представитель антимонопольного ведомства. Если ходатайство удовлетворят, то «Мегафон» может отказаться от своего иска к регулятору, говорит собеседник «Ведомостей», пожелавший остаться неназванным. А представитель ФАС добавил, что ответа для оператора пока нет.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}