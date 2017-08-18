Телекоммуникации

«Мегафон» просит дать ему время на изменение тарифов в роуминге

Компания готова отказаться от иска к ФАС

«Мегафон» направил ходатайство в Федеральную антимонопольную службу: компания просит увеличить срок исполнения предписания по внутресетевому роумингу, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одному из операторов, и подтвердил представитель антимонопольного ведомства. Если ходатайство удовлетворят, то «Мегафон» может отказаться от своего иска к регулятору, говорит собеседник «Ведомостей», пожелавший остаться неназванным. А представитель ФАС добавил, что ответа для оператора пока нет.

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