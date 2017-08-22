Большая четверка получила отсрочку для отмены роуминга

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ФАС потребует отмены внутрисетевого роуминга к новогодним праздникам Андрей Годреев / Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продлила до 15 декабря срок, в течение которого четырем основным операторам мобильной связи в России нужно изменить тарифы по внутрисетевому роумингу, ликвидировав «необоснованную разницу на одни и те же услуги связи, которые абоненты получают дома и в поездках». Из сообщения ФАС следует, что все операторы связи, которые в июле получили от нее предупреждение, «выразили готовность его исполнить» и направили «ходатайства о продлении срока». Ведомство оценило мотивированные ходатайства и перенесло срок исполнения своего требования до 15 декабря. «Операторы связи ежемесячно должны предоставлять в ФАС России отчет о ходе исполнения предупреждения», – потребовала служба.