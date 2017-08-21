Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Чужие абоненты платят дороже

ФАС нашла причину высокой стоимости внутрироссийского роуминга

Операторы выставляют друг другу очень высокие счета – в тысячи раз больше собственных тарифов

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) считает, что причина высоких цен на национальный роуминг – завышенные счета операторов за обслуживание чужих абонентов. Об этом говорится в определениях службы о назначении дел в отношении всех четырех федеральных операторов сотовой связи – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Их регулятор подозревает в нарушении антимонопольного законодательства.

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Комментарии  ()
Гаврилов Ярослав
01:11 21.08.2017
Ох эти лицемеры из ФАС, может скажут народу почему в нашей стране как стоимость нефти не менялась бензин всегда растёт. А ЖКХ? Связь в национальном роуминге? Неужели наивные московские чиновники из ФАС думают, что если прайсинг изменится то люди сразу будут по стране путешествовать припеваючи?
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