ФАС нашла причину высокой стоимости внутрироссийского роуминга

Операторы выставляют друг другу очень высокие счета – в тысячи раз больше собственных тарифов

Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Чужие абоненты платят дороже

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Как выяснила ФАС, тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз Александра Астахова / Ведомости

Федеральная антимонопольная службы (ФАС) считает, что причина высоких цен на национальный роуминг – завышенные счета операторов за обслуживание чужих абонентов. Об этом говорится в определениях службы о назначении дел в отношении всех четырех федеральных операторов сотовой связи – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Их регулятор подозревает в нарушении антимонопольного законодательства.