Статья опубликована в № 4389 от 21.08.2017 под заголовком: Чужие абоненты платят дороже
ФАС нашла причину высокой стоимости внутрироссийского роуминга
Операторы выставляют друг другу очень высокие счета – в тысячи раз больше собственных тарифов
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Как выяснила ФАС, тарифы операторов за обслуживание чужих абонентов превышают аналогичные для своих клиентов в тысячи раз
Александра Астахова / Ведомости
Федеральная антимонопольная службы (ФАС) считает, что причина высоких цен на национальный роуминг – завышенные счета операторов за обслуживание чужих абонентов. Об этом говорится в определениях службы о назначении дел в отношении всех четырех федеральных операторов сотовой связи – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Т2 РТК холдинга» (бренд Tele2). Их регулятор подозревает в нарушении антимонопольного законодательства.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}