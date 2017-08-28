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Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Победа экономных

Завершен конкурс на размещение наружной рекламы в Петербурге

Главным критерием для выбора победителя не всегда была цена

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ петербургской администрации в четверг подвел итоги конкурса на размещение наружной рекламы. Были разыграны 10-летние права аренды 4041 конструкции общей начальной стоимостью около 4,5 млрд руб.

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