Это может означать, что мобильный рынок начал восстанавливаться после двух лет стагнации, считают аналитики

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У МТС впервые за два года существенно выросла выручка от мобильных услуг М. Стулов / Ведомости

Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам II квартала 2017 г. выросла на 3,1% до 75,1 млрд руб., говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Это первый значительный рост показателя за последние два года. После II квартала 2015 г. (тогда был рост на 2,8%) выручка либо не росла, либо рост был несущественным.