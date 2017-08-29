Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: МТС восстановилась

У МТС впервые за два года существенно выросла выручка от мобильных услуг

Это может означать, что мобильный рынок начал восстанавливаться после двух лет стагнации, считают аналитики

Выручка МТС от мобильных услуг в России по итогам II квартала 2017 г. выросла на 3,1% до 75,1 млрд руб., говорится в опубликованной сегодня отчетности оператора. Это первый значительный рост показателя за последние два года. После II квартала 2015 г. (тогда был рост на 2,8%) выручка либо не росла, либо рост был несущественным.

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