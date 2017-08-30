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Статья опубликована в № 4396 от 30.08.2017 под заголовком: Скидка за рекламу

Рекламный подрядчик метрополитена потребовал скидки

Метрополитен отдал под рекламу лишь половину необходимых площадей, настаивает «Трейд компани»

Оператор наружной рекламы «Трейд компани» через суд требует у Московского метрополитена снизить сумму совместного договора, следует из картотеки Арбитражного суда Москвы. Компания считает, что в 2016 г. переплатила за право размещения рекламы на станциях, переходах и в вагонах столичного метро. После произведенного пересчета компания требует зачесть переплаченную сумму в следующем платеже метрополитену (должен быть перечислен в сентябре). О какой сумме идет речь, в иске не указано. Представитель «Трейд компани» подтвердил подачу иска, но сумму раскрывать не стал. Представитель метрополитена не ответил на запрос.

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