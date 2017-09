«Налог на Google» должен дать бюджету 9,5 млрд рублей в 2018 году

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Закон об уплате НДС при продаже электронных услуг (так называемый закон о налоге на Google) Госдума приняла летом прошлого года М. Стулов / Ведомости

В 2018 г. так называемый «налог на Google» пополнит бюджет на 9,5 млрд руб., а в 2019-2020 гг. – на сумму от 9,9 до 10,2 млрд. руб., говорится в пояснительной записке к поправкам в бюджет 2018-2020 гг. («Ведомости» ознакомились с копией).

Закон об уплате НДС при продаже электронных услуг (так называемый закон о «налоге на Google») Госдума приняла летом прошлого года. Авторы этого закона – депутаты Андрей Луговой и Владимир Парахин: они сочли несправедливым, что российские компании платят НДС при продаже электронных услуг, а иностранные вроде Google и Apple – нет, это ставит иностранные компании в более выгодное положение. НДС должен взиматься на той территории, на которой проживает потребитель, объясняли депутаты.

Власти придерживаются своего прогноза. Ранее выгоду государства от «налога на Google» депутаты оценивали в 10 млрд руб. в год. «Если достигнем такой суммы, значит, выполнили задачу-максимум», - говорил «Ведомостям» федеральный чиновник.

В мае стало известно, что налоговые органы впервые получили декларации по НДС от иностранных компаний – поставщиков электронных услуг в России. По итогам I квартала 2017 г. они подали в налоговую службу 92 декларации по НДС на общую сумму около 2 млрд руб.

Из крупных технологических и интернет-компаний в ФНС к концу I квартала зарегистрировались Apple Distribution International, Google Commerce Ltd., Microsoft Ireland, Netflix International B.V. и Wargaming Group Ltd., Bloomberg, Financial Times, Facebook Inc. и даже футбольный клуб Chelsea (как дистрибутор видеоконтента).