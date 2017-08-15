Почему Facebook должен платить нам безусловный доход

Обозреватель FT Джон Торнхилл о том, как правильно использовать данные

Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Глобалист: Цукерберг распределит

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Работающая модель безусловного базового дохода давно существует на Аляске – это дивиденды от инвестирования нефтяных доходов Daniel Acker / Bloomberg

Идея гарантированного базового дохода имеет много очевидных недостатков, но и одно огромное достоинство. Она закрепляет принцип, что каждый гражданин является ценным членом общества и имеет право на долю в коллективном богатстве этого общества.

Это убеждение воодушевляло мыслителей с радикальными взглядами на протяжении 500 лет, с тех пор как наброски концепции впервые появились в «Утопии» Томаса Мора. В наши дни идея безусловного дохода получила новый резонанс: нас беспокоят снижение уровня жизни населения, концентрация богатства в руках узкого круга лиц и возможная угроза массовой безработицы, вызванной развитием технологий.