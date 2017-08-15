Статья опубликована в № 4385 от 15.08.2017 под заголовком: Глобалист: Цукерберг распределит
Почему Facebook должен платить нам безусловный доход
Обозреватель FT Джон Торнхилл о том, как правильно использовать данные
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Работающая модель безусловного базового дохода давно существует на Аляске – это дивиденды от инвестирования нефтяных доходов
Daniel Acker / Bloomberg
Идея гарантированного базового дохода имеет много очевидных недостатков, но и одно огромное достоинство. Она закрепляет принцип, что каждый гражданин является ценным членом общества и имеет право на долю в коллективном богатстве этого общества.
Это убеждение воодушевляло мыслителей с радикальными взглядами на протяжении 500 лет, с тех пор как наброски концепции впервые появились в «Утопии» Томаса Мора. В наши дни идея безусловного дохода получила новый резонанс: нас беспокоят снижение уровня жизни населения, концентрация богатства в руках узкого круга лиц и возможная угроза массовой безработицы, вызванной развитием технологий.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}