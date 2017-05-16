Кремниевая долина – за безусловный базовый доход

В Кремниевой долине очень серьезно отнеслись к концепции безусловного базового дохода – выплате гарантированной суммы каждому взрослому гражданину за счет налоговых поступлений. Сама идея далеко не нова, но именно создатели и инвесторы технологических компаний стали самыми ярыми ее сторонниками. Ведь если роботы и искусственный интеллект сделают невостребованными представителей многих профессий, потребуется новая универсальная система гарантий.

Самые активные сторонники безусловного дохода, такие как основатель инкубатора стартапов Y Combinator Сэм Алтман, участвуют в пилотной программе выплат. Но они признают, что реализовать концепцию будет непросто, потому что инвесторы вряд ли захотят вкладываться в стартапы, занимающиеся всякими социальными экспериментами.

Идея безусловного дохода имеет много общего с другими сильными идеями, зародившимися в Кремниевой долине. Она вполне подходит для группы людей, привыкших обсуждать, как они «изменят этот мир» – никаких полумер.