Семь полезных функций iOS 11

Теперь пользователь может уменьшить виртуальную клавиатуру до 3/4 от нормального размера и сместить вправо или влево в зависимости от этого М. Товкайло / Ведомости

Во вторник вечером Apple выпустила новую версию операционной системы iOS для мобильных устройств. В ней есть семь полезных и неочевидных функций.

Управление одним пальцем

Теперь пользователь может уменьшить виртуальную клавиатуру до 3/4 от нормального размера и сместить вправо или влево в зависимости от этого. Это позволит печатать текст с помощью только большого пальца руки, что актуально для моделей с большим экраном.

Сообщение Siri

В новой версии с ассистентом Siri пользователи смогут общаться не только голосом, но и с помощью клавиатуры. Это полезно, если поблизости кто-то есть, а пользователю хочется сохранить конфиденциальность. Включить эту функцию можно в настройках.

Редактирование скриншотов

Теперь вы можете редактировать скриншоты в реальном времени, сразу после того, как вы их сделали. Миниатюра скриншота появляется на экране сразу после создания снимка: вы можете рисовать на ней маркером или карандашом.

Сканирование документов

В iOS появился инструмент для сканирования документов. Даже если документ сфотографирован под углом, решение выравнивает его перспективу и другие искажения.

Запись событий на экране

Пользователь может записать видео того, что происходит на экране. Ранее устройства Apple для этого приходилось подключать к компьютеру. Добавить эту функцию можно вручную в центре управления настройками.

Сканирование QR-кодов

В камеру теперь встроена функция по распознаванию QR-кода. После сканирования кода система перенаправляет пользователя на привязанную к нему страницу в Safari.

Простое выключение

Если кнопка Power button сломана, пользователь может выключить и перезапустить устройство, зайдя в настройки. Там отображается параметр «Завершение работы».