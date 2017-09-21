Google поможет медиакомпаниям продвигать и продавать подписку

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Google меняет подход к работе с новостным контентом Максим Стулов / Ведомости

Google работает с тремя медиакомпаниями над улучшением их сервисов онлайн-подписки с помощью анализа данных и искусственного интеллекта. Это еще одна попытка интернет-гиганта помочь производителям новостного контента получать доход от журналистской деятельности.

Новые инструменты должны позволить изданиям, входящим в News Corp, New York Times и Financial Times, лучше продвигать и продавать онлайн-подписку. Данные Google о пользователях помогут распознавать потенциальных подписчиков и разрабатывать для них специализированные предложения, утверждают люди, знакомые с планами компании. По их словам, Google представит новый «инструментарий для подписок» в ближайшие недели. Воспользоваться им смогут и другие издатели, которые хотят более эффективно монетизировать свой контент.

«Нас радует готовность Google искать новые решения для издателей, использующих подписку, и продолжим работать с ними во время испытаний и разработки продукта», – заявил Кинси Уилсон, советник президента и генерального директора New York Times Марка Томпсона.

В Google, News Corp и Financial Times отказались от комментариев.

Среди прочего Google обсуждает с медиакомпаниями улучшение такого показателя, как скорость приобретения подписки. Google может обеспечить безопасное хранение платежных данных, тогда подписку можно будет оформить за один клик. Кроме того, предметом переговоров стала возможность производителей контента контролировать «гибкий отбор» их публикаций пользователями, которые не платят за подписку.

Ранее Google работала над программой «первый клик бесплатно», в рамках которой у пользователей поискового сервиса была возможность бесплатно прочитать три материала из газеты, не оформляя подписку. Предполагалось, что эта программа поможет издателям привлечь потенциальных подписчиков, но она не оправдала ожиданий, а некоторые компании, например, немецкая Axel Springer, называли ее «токсичной».

На прошлой неделе Роберт Томсон, генеральный директор News Corp., дал понять, что Google будет сворачивать программу бесплатных кликов. News Corp. была одним из самых активных ее критиков. Однако, по словам Томсона, Google «напрямую повела серьезные переговоры» с News Corp. «о будущем контента и об отношениях между компаниями». Томсон отдал должное генеральному директору Google Сундару Пичаи, изменившему, по его словам, подход к этому вопросу.

Наращивать усилия по сотрудничеству с издателями Google заставляет тот факт, что в результатах, которые выдает ее поисковая система, стало появляться все больше фейковых новостей. Весной Google отрегулировала поисковые алгоритмы, чтобы в выдачу не попадал контент, который компания описала как «откровенно вводящий в заблуждение, низкокачественный, оскорбительный или содержащий явно фальшивую информацию», а контент от качественных издателей, напротив, продвигался в результатах поиска.

Тон новым отношениям с издателями этим летом задала Facebook, объявив, что будет поддерживать сервисы подписок на своей платформе Instant Articles, тестирование которой должно начаться в этом году.

Перевела Надежда Беличенко