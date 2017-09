В «Секрете фирмы» останутся работать пять человек

Rambler & Co сократил бюджет издания в четыре раза

Штат сотрудников издания «Секрет фирмы» (входит в Rambler & Co) сократится на 90% - с октября в издании останутся работать всего пять человек, рассказали «Ведомостям» два сотрудника интернет-компании, знакомые с планами «Секрета фирмы». Причина сокращения штата - урезание бюджета в четыре раза, знают источники «Ведомостей».

Сейчас в издании «Секрет фирмы» работают 15 человек, говорится на его сайте. Всего в компании останутся работать пять человек, говорят они. Причина сокращения — уменьшение бюджета журнала. Всем сотрудникам, которые покинут издание, будет выплачено несколько окладов, говорят собеседники «Ведомостей». Они не исключают, что в дальнейшем «Секрет фирмы» продолжит нанимать сотрудников, но на меньшие ставки.

Свой пост покинет главный редактор журнала Николай Кононов. Он пришел работать в «Секрет фирмы» в начале 2015 г., до этого он был редакционным директором Look at Media (с лета 2014 г. объединило издания Hopes & Fears и The Village).

Сам Кононов написал на своей странице в Facebook, что новым главный редактором «Секрета фирмы» будет назначена Дарья Черкудинова. Всего в журнале будут работать пять человек, подтвердил он. В конце прошлой недели Кононов в разговоре с «Ведомостями» опровергал, что штат сотрудников сократится.

«Дарья Черкудинова, которая когда-то начинала в «Секрете», сделала себя сама как автор и редактор, тонко чувствует интонацию издания, а также умеет проектировать и выпускать по-настоящему громкие материалы. Управлять изданием Дарья будет в тандеме с Олегом Хохловым, и, зная изобретательность Олега, могу сказать, что это прямо ударный дуэт. С ними останутся ещё два редактора; возможно, со временем штат немного расширится», - заявил Кононов.

Кононов будет назначен редакционным директором и начнет заниматься развитием сайта, в том числе «грядущем редизайном».

Журнал «Секрет фирмы» выпускается в России с 2001 г. В 2006 г. издательский дом «Коммерсанъ» стал владельцем ИД «Секрет фирмы». В конце 2014 г. владельцем журнала стал интернет-холдинг Rambler & Co.

По данным MediaScope, в среднем в месяц сайт «Секрета фирмы» с настольных ПК и ноутбуков читают 510 000 человек, для сравнения: «Афишу» читают 4 млн человек, новостное агентство RNS - 1,3 млн (статистика за август 2017 г.). Год назад ежемесячная аудитория «Секрета фирмы» была больше 690 000 человек.