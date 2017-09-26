У запрещенного «Исламского государства» есть собственные хакеры

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Хотя ИГ преуспело в использовании соцветий для пропаганды и привлечения сторонников, её подразделение, отвечающее за кибератаки, даже близко не так эффективно, пишет BBC Максим Стулов / Ведомости

Хакеры, работающие на «Исламское государство» (запрещенная в России террористическая группировка, ИГ), не отличаются высоким уровнем подготовки, сообщает BBC со ссылкой на эксперта по кибербезопасности Кайла Вилхойта из компании DomainTools. Он анализировал вредоносный код, который пишет подразделение под названием «Объединенный киберхалифат», включающее в себя 17 хакерских группировок, которые поддерживают ИГ, пишет BBC.

В докладе на конференции по кибербезопасности DerbyCon эксперт указывал, что то вредоносное программное обеспечение, которое создают эти хакеры, содержит множество ошибок. А те вирусы-шифровальщики, что они пишут, легко поддаются взлому. Найденные ошибки делают весь этот вредоносный код практически бесполезным, говорил Вилхойт.

Хотя ИГ преуспело в использовании соцсетей для пропаганды и привлечения сторонников, ее подразделение, отвечающее за кибератаки, даже близко не так эффективно, пишет BBC.