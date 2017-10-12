Большая четверка операторов просит депутатов не повышать плату за частоты
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«Союз LTE», в который входит большая четверка сотовых операторов, обеспокоился вопросом повышения платы за частотный спектр. Глава ассоциации Гульнара Хасьянова направила председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с просьбой пересмотреть предложение об увеличении поступлений в бюджет от операторов за использование частот. «Ведомости» ознакомились с копией письма, собеседник в аппарате Госдумы подтвердил, что письмо получено и направлено в профильные комитеты.
Дело в том, что законопроект о федеральном бюджете на 2018 г., а также на 2019–2020 гг. предусматривает суммарное повышение платы всех операторов на 5 млрд руб., или на 25% ежегодно. Плата за спектр не является налоговым платежом, она предназначена для конверсии или расчистки частот, чтобы освободившийся ресурс можно было использовать для проведения аукционов, указывает Хасьянова. Эти аукционы могли бы приносить в бюджет дополнительные средства. В то же время в последние годы поступающие в бюджет от операторов деньги на конверсию не расходуются, а идут на другие цели, указывает «Союз LTE».
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