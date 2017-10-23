Компания Леонида Реймана продала интернет-провайдера

Сумму сделки МТТ и «Зеленая точка» не раскрывают Зеленая точка

Компания МТТ (принадлежит Alternativa Capital бывшего министра связи Леонида Реймана) продала группе компаний «Зеленая точка» провайдера «Промсвязь-инвест», работающего в Липецке и Липецкой области. Это следует из сообщения МТТ. Гендиректор «Зеленой точки» Сергей Костелянц это подтвердил.

Сумму сделки МТТ и «Зеленая точка» не раскрывают. По словам источника, близкого к одной из сторон сделки, сейчас «Просмсвязь-инвест» обслуживает около 10 000 абонентов проводного интернета и телефонии. Такой региональный оператор мог бы стоить около 100 млн руб., считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. О такой оценке компании говорит и источник, близкий к одной из сторон сделки.

МТТ фокусируется на инновационных, быстро растущих и высокоприбыльных услугах для корпоративного рынка: в течение нескольких лет МТТ активно занималась облачными продуктами в сегменте виртуальных АТС, услугами виртуальной мобильной связи и др., цитирует пресс-служба МТТ ее гендиректора Евгения Васильева. Выход из непрофильного рынка – запланированный шаг в ходе трансформации бизнеса, отмечает он.

О намерении продать розничный интернет-бизнес менеджеры МТТ говорили неоднократно. В 2015 г. МТТ продала «Ростелекому» работающего в Саранске и Дзержинске провайдера «Старт-телеком» - сумма сделки составила чуть более 141 млн руб. После продажи «Промсвязь-инвеста» под контролем МТТ остается единственный провайдер проводного интернета - «МТТ коннект» в Иваново. МТТ обсуждает возможность продажи актива с потенциальными покупателями, говорит представитель МТТ Анна Бойко.

Продажа МТТ небольшого регионального провайдера – логичный шаг, считает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. Российский рынок проводного интернета насыщен, возможностей для роста и конкуренции с крупнейшими федеральными операторами у небольших провайдеров немного, отмечает он. Получается, что за каждого абонента «Просмсвязь-инвеста» покупатель заплатил 10 000 руб., посчитал Мирзабеков. Это вполне рыночная цена: в среднем такое приобретение окупается примерно за 20 месяцев, рассказывает он. По словам Мирзабекова, в ходе недавних сделок на рынке проводного интернета подобные активы оценивались примерно в две годовые выручки.